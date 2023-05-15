Zafer Partisi lideri Özdağ: Seçimlerin 2. tura kalmasını sağladık, ama bu sonucu bir başarı olarak görmüyorumANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya paylaşımıyla partililere seslenerek "Sonuç alamadığım ve sizleri zafere götüremediğim için hepinizden özür dilerim" dedi.

Seçimlerin 2. tura kalmasını sağladıklarını ifade eden Özdağ, bu sonucu da bir başarı olarak görmediğini vurguladı.

"13 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı bir ülkede daha fazla oy almalıydık" diyen Özdağ, paylaşımında, "Ve artık ne yazdık ki, bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesi çok daha zor hale gelmiştir. 2. turda Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin güvenliği için gereken adımları Dr. Sinan Oğan bey ile birlikte gereken adımları yetkili kurullarımızda görüşerek atacağız" ifadelerini kullandı.