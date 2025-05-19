Çelik "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı “kopyacı” bir genel başkanlıktır. Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den kınama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in sözlerini hatırlatarak "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza “küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün” demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir" açıklamasında bulundu.

Çelik, Özgür Özel'in Türkiye düşmanı Avrupalılar ile ortak dil kullanmasına vurgu yaparak "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı “kopyacı” bir genel başkanlıktır. Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ı dünya liderliği üzerinden hedef alan Özel'e tepki gösteren Çelik "Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur" sözlerine yer verdi.