Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit ettiğini iddia etti. Özdağ, T24’e verdiği demeçte, Bahçeli’nin elinde tuttuğu bir dosya ile Erdoğan’a karşı tehdit oluşturduğunu öne sürdü. Özdağ’a göre, Bahçeli’nin 11 Haziran’daki TBMM Grup Toplantısı’nda taktığı yüzük ve gösterdiği dosya, AK Parti’ye yönelik açık bir mesaj içeriyor.

Güçlü Bir Mesaj

Özdağ, Bahçeli’nin sembolik hareketlerinin ve dosya ile çekilen fotoğrafının AK Parti’ye karşı güçlü bir mesaj içerdiğini vurguladı. Bu durumun, MHP’nin AK Parti üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Ayrıca, dosyanın kaynağı konusunda AK Parti’nin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun adının geçtiğini ve dosyanın Soylu tarafından Bahçeli’ye verildiği iddialarını da dile getirdi.

Siyasi Çevrelerde Yankı Uyandırdı

Özdağ’ın bu iddiaları, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Tartışmaların fitilini ateşleyen açıklamalar, siyasi arenada yeni bir gerilime işaret ediyor. Özdağ’ın açıklamaları, Bahçeli ve Erdoğan arasındaki ilişkinin dinamiklerini sorgulayan yeni bir tartışma başlattı.

Bu gelişmeler, Türk siyasetindeki dengelerin nasıl etkileneceği konusunda merak uyandırıyor. Özdağ’ın iddialarının doğruluğu ve Bahçeli’nin bu konuda vereceği yanıt, önümüzdeki günlerde yakından takipe alındı.

Kaynak: Haber Merkezi