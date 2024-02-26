Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Zehra Asım Ülker Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bayrak asma törenine katıldı. Törenin ardından Başkan İsmet Yıldırım okul bahçesinde bekleyen öğrencilere selamlama konuşması yaptı.

Ümraniye Zehra Asım Ülker Anadolu Lisesi’nde bayrak asma töreni düzenlendi. Törene, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa Özen, okulda görevli öğretmenler ve tüm öğrenciler katıldı. Saygı duruşuyla başlayan bayrak töreni, Başkan Yıldırım’ın Türk bayrağını göndere çekmesi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sonlandı. Törenin ardından Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım okul bahçesinde bekleyen öğrencilere selamlama konuşması yaptı. Konuşmanın ardından Başkan Yıldırım öğretmen odasını, müdür odasını ve bir sınıfı ziyaret etti. Okulda okuyan bir öğrenci tarafından Başkan İsmet Yıldırım’ın fotoğrafının yer aldığı kara kalem çalışması hediye edildi. Ayrıca Başkan İsmet Yıldırım öğrencilere Türkiye’de ilk olan bütün sınıf derecelerinin ve branşların yer aldığı dijital kartlar öğrencilere dağıtıldı.

Bayrak asma töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Hepinizi tebrik ediyorum. Müdürümüz ve öğretmenlerimizle güzel bir eğitim yılı geçiriyorsunuz. Asım Ülker iki kardeştir. İkisi de rahmeti rahmana kavuştu. Ben lisede okurken ramazanlarda bizi iftara davet ederlerdi. Hayır sahibi insanlardı. Birçok yerde okullar, çeşmeler, camiler, yurtlar birçok hayır hizmeti olan ve başarı öyküsü olan insanlardı. Çalışmakla buraya geldiler. Hayatta en güzel şey disiplinli bir şekilde hem eğitiminize devam etmek hem öğreniminize. Öğretmenlerimizden güzel şeyler öğreniyorsunuz. Ama hayat üniversite bitince başlıyor" dedi.

Ümraniye İlçesi Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, "Gençler canlı bir şekilde haftaya başlıyoruz. Biz özel veya devlet okulu fark etmeksizin her Pazartesi günü bir okulda törene katılıyoruz. Gençler burası güzel bir okulumuz. Buraya yeni gelen öğrencilere hoş geldiniz diyor, üniversiteye gireceklere de teşekkür ediyoruz. Mekanlar insanlarla, sizlerle daha güzel. Size başarılar diliyorum" diye konuştu.