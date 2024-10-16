Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Hekimbaşı Hayvan Barınağının geçtiğimiz Pazar günü bir grup tarafından basılması ve çalışanların darp edilerek içerideki hayvanların alındığı olay ile ilgili basın açıklaması yaptı. Yıldırım, “Bu provokasyon sırasında bir zabıta personelimiz bıçaklanmış ve hastanede tedavi altına alınmış, veteriner işleri müdürümüz darp edilmiştir. 415 bin TL’lik cerrahi ekipmanlarımız ve ilaçlarımız gasp edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Ümraniye Hekimbaşı Hayvan Barınağında geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda barınağa gelen bir grup içeriye girerek arbedeye sebep olmuş ve içerideki hayvanları alarak barınaktan ayrılmıştı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Yıldırım, hayvan barınağına gelen kişilerin provokasyon amacıyla geldiklerini ve barınakta bulunan hayvanları çalarak, 415 bin TL’lik cerrahi ekipmanları gasp ettiklerini belirtti. Yıldırım, bir zabıta memurunun da bıçaklandığını ifade etti.

“5 araba art arda organize olmuş şekilde geldi”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Geçtiğimiz pazar günü barınak ziyaretine ilk olarak 5 araba art arda organize olmuş şekilde geliyor, araçlardan inen insanların çoğunun sırtında içi dolu sırt çantaları var. Açık kedi barınağının etrafında hiçbir belediye görevlisi yokken bir müddet bekleyip sonra ’ölü hayvanlar var diye’ bağırmaya başlıyorlar” dedi.

“Biz bu gerçeği değiştirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz”

Barınakta yaşanan olayları aktaran Yıldırım, “Olay sırasında, veterinerlerimizin onayıyla gömülmesi planlanan dört kedi ölüsü barınaktan dışarı çıkarılmış ve sosyal medyada kasıtlı olarak yanlış anlaşılmalara yol açacak şekilde paylaşılmıştır. Barınağımızın büyük emeklerle verdiği hizmetler, bu tür yanlış ve provokatif bilgilendirmelerle gölgelenmeye çalışılmaktadır. Biz bu gerçeği değiştirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Ayrıca bu fütursuzca eylemleri yetmezmiş gibi, aynı tutum ve davranışlarını sosyal medyaya taşıyarak, sahte hesaplarla algı operasyonları yapan ve şahsıma, kurumumuza olmadık hakaret ve ifadelerde bulunanlar hakkında yargı yoluna gideceğimizi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“151 köpek ve 144 kedi çıkarıldı”

Yıldırım, “Bu olay sırasında, yasa dışı yollarla barınağımızdan 151 köpek ve 144 kedi çıkarılmıştır. Özellikle kuduz şüphesiyle gözlem altında tutulan ve sahiplendirilmesi yasak olan tehlikeli ırklar, toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu hayvanların izinsiz bir şekilde barınaktan çıkarılması, halk sağlığını tehlikeye atan son derece sorumsuz bir davranıştır ve kabul edilemez” dedi. Bu provokasyon sırasında bıçaklanan bir zabıta personelinin hastanede tedavi altına alındığını aktaran Başkan Yıldırım, "Veteriner İşleri Müdürümüz darp edilmiştir. Yaşanan olayın boyutlarını kamuoyunun takdirine sunuyorum. Öte taraftan bakımevimizde yağmalama yaşanmış, 415 bin TL’lik cerrahi ekipmanlarımız ve ilaçlarımız gasp edilmiştir. Bu sorumsuz ve şiddet içerikli eylemleri en sert şekilde kınıyor, sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.