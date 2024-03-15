Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, vatandaşlar ile iftar programında buluştu, Ramazan çadırını ziyaret etti.

Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniye Nikah Sarayında iftar programı düzenlendi. İftar programına, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur’an-Kerim tilaveti ile başladı. Oruçların açılmasının ardından vatandaşlar program sonrası düzenlenen sohbete katıldı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmanın ardından Ümraniye santral meydanında bulunan Ramazan çadırını ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi.