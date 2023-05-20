Ümraniye’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün ardından İlyas Yalçıntaş’ın sahne aldığı gençlik konseriyle binlerce genç bayram coşkusunu yaşadı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Yürüyüşü gerçekleştirerek farklı bir etkinliğe imza attı. Farklı branşlardan sporcuların, eğitmenlerin ve genci yaşlısıyla binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlik, vatandaşların trafiğe kapalı Alemdağ Caddesi’nde toplanmasıyla başladı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da yürüyüşe katılarak gençlerle birlikte en ön safta yer aldı. Mehter takımı eşliğinde marşlar söyleyerek yürüyen vatandaşlar, konser alanında yürüyüşü sonlandırdı. Sporcuların ve diğer vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte vatandaşlar eğlenceli dakikalar geçirdi.

Düzenlenen yürüyüşün ardından kurulan sahnede DJ Kaan Gökman performans sergiledi, gençler keyifli dakikalar geçirdi. DJ performansı sonrası ise ünlü Türk Pop sanatçısı İlyas Yalçıntaş sahne aldı. Düzenlenen konserde binlerce genç keyifli bir akşam geçirirken Ümraniye Belediye Başkan’ı İsmet Yıldırım sanatçı İlyas Yalçıntaş’a çiçek takdiminde bulundu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkan’ı İsmet Yıldırım, "19 Mayıs dolayısıyla gençleri görüyorsunuz, coşkuyu görüyorsunuz. Bugün gençlerin bayramı. Alemdağ Caddesi’nde yine verdiğimiz sözü tuttuk. Sanatçımızla beraberiz. Her hafta bir sanatçımızla beraber oluyoruz. Ben gençlerin spor bayramını tebrik ediyorum. Gençlerimiz milli, devletini seviyor, vatanını seviyor ve dinini seviyor. Kendilerini seviyorlar" dedi.