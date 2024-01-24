Türkiye ile Azerbaycan arasında bir gönül köprüsü daha kurmak amacıyla Ümraniye’de ‘Biz Birlikte Güçlüyüz’ Azerbaycan Dayanışma Sergisi düzenlendi. Birbirinden farklı sanat eserlerinin sergilendiği serginin ardından müzik gösterisi de düzenlendi. Etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bu kardeşlik bağını koruyup sürdürmenin yolu ise işte böyle kültür ve sanat faaliyetlerinden, bunları hep beraber yapmaktan geçiyor” dedi.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki gönül köprülerine bir yenisini daha eklemek amacıyla Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezinde ‘Biz Birlikte Güçlüyüz’ adlı Azerbaycan Dayanışma Sergisi düzenlendi. ‘Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında kültür alanında işbirliği anlaşmasının onaylanması’ konulu kararnamenin imzalanmasına ithafen, Ümraniye Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen programa Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Har-ı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ve İnsan Hakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin üyeleri ve sanatçılar katıldı. Kurdele kesimiyle serginin açılışı ile başlayan programda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile beraberindekiler sergiyi gezerek eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldı.

Programda konuşma gerçekleştiren Başkan İsmet Yıldırım, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz serginin iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağına yeni bir ilmek attığına gönülden inanıyoruz. Emeği geçen tüm sanatkarlarımızı yürekten tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta vurguladığı bir söz var; “Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız” Bu çok önemli bir söz. Sadece Türkiye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımız için değil tüm dost ve kardeşlerimiz için de önemli bir anlama sahip olduğunu düşünüyorum. Biz iki devlet tek milletiz. Kimse bu güzel birlikteliği bozma cesaretini hiç göstermesin. Azerbaycan ile Türkiye birlikte olacak, daima iri olacak daima diri kalacak. Bu birliğin nelere vesile olduğunu hep beraber Karabağ’da yaşadık gördük. Bu birliğin nasıl zaferler getirdiğini Şuşa’da gördük. İnşallah nice büyük zaferlere hep birlikte kol kola yürüyeceğiz. Bu kardeşlik bağını koruyup sürdürmenin yolu ise işte böyle kültür ve sanat faaliyetlerinden, bunları hep beraber yapmaktan geçiyor. Bunu hep birlikte daha ileriye taşımamız gerekiyor. Bu konuda Ümraniye’nin kapıları Azerbaycan’dan gelecek her türlü sanatçı kardeşimize sonuna kadar açık” dedi.