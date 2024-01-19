Ümraniye’de demir iskelesi yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin yangını uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Şerif Ali Mahallesi, Burhan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, demir iskelesi üretimi yapan iş yerinde nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm üretim merkezini sardı. Çıkan alevleri söndüremeyen çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu alev topuna dönen iş yerini söndürmeyi başardı. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.