Ümraniye'de alkollü halde geldiği bir binanın doğal gaz panosunu söken, gaz sızıntısına neden olan ve bina sakinlerine tehdit ve hakarette bulunan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 7 Şubat saat 19.45 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bina içerisinde bir şahsın doğal gaz panolarını söktüğü ve ikamet sakinlerine rahatsızlık verdiği belirlendi. İhbar üzerine polis ekiplerince yapılan çalışmalarda; S.E.E. isimli şüphelinin alkollü şekilde T.B.Y. isimli şahsın kapısına geldiği, tehdit hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu, T.B.Y.'nin kapıyı açmaması üzerine şüpheli şahsın çeşitli aletler ile doğal gaz cihazını söktüğü ve bina içerisinde gaz sızıntısına neden olduğu tespit edildi. Bina sakinlerinin şüpheli şahsın kardeşi S.İ.E.'den de tehditler aldıklarını belirtmeleri üzerine iki şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret, mala zarar verme' suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün adli makamlara sevk edilen S.İ.E. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, S.E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.