Ümraniye’de Mehmet Dinç isimli şahıs, konuşmak için evin penceresine çağırdığı dini nikahlı eşi Fatoş Çetin’i bıçaklayarak öldürdü. Kadının cenazesi, yanında çocuğu ile birlikte ailesi tarafından kanlar içinde bulundu. Hayatını kaybeden Çetin’in yaklaşık 4 ay önce de Mehmet Dinç tarafından bıçaklandığı öğrenildi.

Olay, Ümraniye’de dün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Dinç, dini nikahlı eşi olan Fatoş Çetin’in (25) yaşadığı eve geldi. Çetin’i pencereye çağıran Dinç, yanında getirdiği bıçakla Çetin’i boğazından ve vücudundan bıçakladı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, katil Mehmet Çetin olay yerinden kaçtı.

Genç kadının cenazesini babası buldu

Sabah saatlerinde eve gelen baba Erdal Çetin, kızının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fatoş Çetin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından Çetin’in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan saldırgan ise akşam saatlerinde Ataşehir’de yakalandı.

Daha önce de saldırmış

Mehmet Dinç’in farklı bir kadınla resmi nikahı olduğu ve boşandığı, bu evlilikten 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Çetin’in de dini nikahlı kocası Mehmet Dinç’ten bir çocuğunun olduğu belirtildi. Mehmet Dinç’in daha öncede Fatoş Çetin’i bıçakla yaraladığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

“Cama çıktığımızda ‘öldürdü öldürdü’ diye bağırıyorlardı”

Olaya ilişkin konuşan komşu Ali Şükrü Sarı, “Bir baktık burada bir ses geldi. Cama çıktığımızda ‘öldürdü öldürdü’ diye bağırıyorlardı. Daha sonra herkes evin önüne toplandı. Çocuğunu da kaçırmış, daha önce yukarıda bakkalın oradaki kameradan ve yan taraftaki komşunun kamerasından görüntülendi ve aynı adam görülmüş sonra yakalandı. Çocuğu getirdiklerinden 3 gün sonra bu olay oldu. Onlar pek fazla burada durmuyorlardı, birkaç gün de başka yerlerde geziyorlardı. Saldırı sonrası içeri girip ayrıntılı bakmadım zaten polis ekipleri gelmişti” dedi.