Sümer Günay, Türk Kızılay'a yıllar boyunca sunduğu düzenli desteklerle; eğitimden sağlığa, gıdadan afet yardımına uzanan birçok alanda insani çalışmalara katkı sağladı. 2021 yılında ise sağlık alanında kalıcı bir ihtiyaca yönelik olarak kan merkezi çalışmalarına önemli katkılarda bulunarak İstanbul Kartal'daki kan bağış birimi ile Kaynarca'daki kan bağış merkezinin yapımının tamamlanmasına destek verdi. Toplam 67 metrekare kullanım alanına ve 4 yatak kapasitesine sahip olan Sümer Günay Kan Alma Birimi ile bölgede kan bağışı hizmetlerine erişimin artırılması ve operasyonel kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

'Sümer teyzemiz sayesinde 100 bin ünitenin üzerinde kan toplandı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıldı'

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç, anlamlı bir açılışın gerçekleştiğini dile getirerek, 'Sümer teyzemizin bağışladığı kan merkezlerinin 3'üncüsünü bugün Ümraniye'de açıyoruz. Onun vesilesi, gayreti ve desteğiyle bundan önce Kartal'da ve Kaynarca'da da sağ olsun çok kıymetli bağışları olmuştu. Sümer teyzemizin desteğiyle açtığımız iki noktamızdan bugüne kadar 100 bin ünitenin üzerinde kan toplandı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Her bir kan bağışçımızın ve her bir ihtiyaç sahibinin Sümer teyzede emeği var; Sümer teyzenin de onlarda emeği var. Hastaların iyileşmesine her gün vesile oluyor. Bin 500'ün üzerindeki hastaneye her gün 10 bin ünitenin üzerinde kan giderken bu hizmetin içerisinde Sümer teyzemizin de çok büyük katkıları var. Biz ona 'Sümer teyze' diyoruz, Kızılay'da ismini bilmeyen yoktur, her gün herkes hayırlarla yad eder. Bugün de en mutlu gününde Türk Kızılay olarak onun yanındayız, kendisine çok teşekkür ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

'İnsanlara hizmeti ulvi bir görev olarak görüyorum, bugün benim en mutlu günüm'

Hayırsever bağışçı Sümer Günay ise, adının verildiği 3'üncü merkezin hayata geçirilmesinden duyduğu mutluluğu ve gururu dile getirerek, 'İnsanlara hizmeti ulvi bir görev olarak görüyorum. Beni en çok mutlu eden şey bu hayır işleri; bunları tamamlamam ve insanlara hizmet vermem. Bugün benim en mutlu günüm. Daha önceden de 2 kan bağışı merkezim var, onlar beni bir sonraki için motive etti. İnsanlar deprem zamanı gidip bir sürü kan verdiler ve orada Sümer Günay yazması beni çok mutlu ediyor' şeklinde konuştu.