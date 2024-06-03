Ümraniye Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencileri Ankara’da bulunan TUSAŞ yerleşkesine geziye götürüyor. 5 gün sürecek olan gezide gençler; insansız hava araçları Anka, Aksungur, Atak 2 ve Gökbey Helikopteri, Türksat 6A ve Göktürk 2 uyduları, Hürjet ve F-16 uçaklarını üretim hattında yakından görme fırsatı bulacak.

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki 11. sınıf öğrencileri için Ankara’da bulunan TUSAŞ (Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı) toplam 5 gün sürecek gezi düzenliyor. 3 ve 7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan geziye yaklaşık 500 öğrencinin katılması bekleniyor. Geleceğin mühendisleri ve yazılımcılarına ufuk kazandırmayı amaçlayan TUSAŞ gezisi ile gençler; İnsansız hava araçları Anka, Aksungur, Atak 2 ve Gökbey Helikopteri, Türksat 6A ve Göktürk 2 uyduları, Hürjet ve F-16 uçaklarını üretim hattında yakından görme fırsatı bulacak.