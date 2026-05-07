

Son dönemde Denizli ve Gaziantep’te yaşanan üzücü olaylar ile 23 Nisan kutlamalarında mehter gösterilerine yönelik sergilenen olumsuz tavırlara dikkat çekilen gecede, Osmanlı mirası mehter kültürüne sahip çıkılması gerektiği vurgulandı.



Tasavvuf musikisi ile mehter marşlarının buluştuğu programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, gece renkli görüntülere sahne oldu. Manevi atmosferin hakim olduğu ziyarette konuşan Dernek Onursal Başkanı Turgut Tepe, 1959 yılından bu yana mehter ruhunu yaşatan dernek yöneticilerine teşekkür ederek, “Osmanlı ordusunun ilham kaynağı olan mehterimize sahip çıkmak hepimizin görevidir” dedi.

Mehmet Semiz ise konuşmasında, tüm zorluklara rağmen mehter geleneğini yaşatmaya devam ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kuruluşumuzdan bugüne kadar arkadaşlarımızla birlikte dünyanın birçok ülkesinde Osmanlı yadigarı mehterimizi temsil ettik ve etmeye devam ediyoruz. Müzik nankör bir meslektir, kendini hemen unutturur. Bu nedenle her salı akşamı çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz.”

Program, çay ve çeşitli ikramların ardından sona erdi.