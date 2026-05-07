Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte salon kısa sürede tamamen dolarken, çok sayıda katılımcı programı ayakta takip etmek zorunda kaldı. Yoğun katılım nedeniyle salona girişler bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Konferansta insanın manevi arayışı, modern çağdaki kimlik bunalımı ve ruhsal sıkıntılardan kurtuluş yolları ele alındı.

Katılımcılar tarafından dikkatle takip edilen programda zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Özellikle kadın katılımcılar için ayrılan özel bölümün de tamamen dolduğu gözlenirken, programa gösterilen yoğun ilgi organizasyon yetkililerini memnun etti. Yetkililer, benzer programların ilerleyen süreçte de devam edeceğini ifade etti.