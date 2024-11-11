Bakırköy Belediyesi, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile ortak bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlik kapsamında yerini alan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) satış aracı ‘Umut Kafe’ Bakırköy Belediyesi iş birliği ile belediye bahçesinde ziyaretçilere el emeği ürünler sunmaya başladı.İSTANBUL (İGFA) - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen ‘Umut Kafe’, Bakırköy Belediyesi iş birliği ile belediye bahçesinde ziyaretçilere el emeği ürünler sunmaya başladı. Ürünlerden elde edilen gelir ile, kanserli çocukların tedavi ve eğitim sürecine destek verilecek.

Bakırköy Belediyesi, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile ortak bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlik kapsamında, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) satış aracı ‘Umut Kafe’, Bakırköy Belediyesi’nin bahçesinde yerini aldı. “Nerede Yaşam Varsa Orada Umut Vardır” sloganıyla kanserli çocukların yanında olan KAÇUV, ‘Umut Kafe’de satılan el emeği ürünlerden elde ettiği gelir ile kanserli çocukların tedavi sürecine destek olmanın yanı sıra eğitim bursu da veriyor. Belediye personellerinin ve vatandaşların yoğun desteğiyle karşılaşan ‘Umut Kafe’ 15 Kasım Cuma gününe kadar Bakırköy Belediyesi’nin önünden kanserli çocuklara umut olmaya devam edecek.

“İYİ Kİ VARSINIZ!”

Bakırköy Belediyesi’nin de desteği ile kanserli çocukların hayatına dokunmaya devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Umut Kafe uzmanı Ahmet Bilgiç, “KAÇUV, 2000 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doktorları ve kanser tedavisi gören çocuklarımızın aileleri ile kurulan bir vakıftır. KAÇUV, sizlerin destekleri sayesinde 25.yılını kutlayacak, bu bağlamda çok mutluyuz. ‘Umut Kafe’ aracımız 2017 yılında kurulan bir etkinlik aracımız olup, amacı kanser tedavisi gören çocuklara destek sağlamaktır. Aracımızda kurabiye ve kahve çeşitlerimiz bulunmaktadır. Aldığımız destekler sayesinde tedavisi tamamlanan ve şu an eğitim hayatına devam eden 500 çocuğumuza burs vermekteyiz. ‘Umut Kafe’ olarak bugün Bakırköy Belediyesi önündeyiz, 15 Kasım’a kadar burada olacağız. Bakırköy Belediye Başkanımız Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu’na desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. ‘Nerede yaşam varsa orada umut vardır’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, ‘İyi ki varsınız!’ diyoruz” ifadelerini kullandı.