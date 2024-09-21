Bazı ziyaret ve programlar kapsamında Ankara'da bulunan AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ı makamında ziyaret ettiler.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'a gerçekleştirilen ziyarete ilişkin açıklamada bulunan İl Başkanı Mehmet Üncü, Mardin’de yapılması planlanan teknoloji merkezi ve teknopark ile ilgili görüşme gerçekleştirildiklerini söyledi. Mevcut OSB’lerin durumu ve projesi devam eden yeni OSB’ler için yapılacak yatırımlar hakkında da gorusne yaptıklarını ifade eden Üncü," Mardin’de gerçekleştirilecek ve bölgenin ekonomik statüsünü daha da güçlendirecek olan "Kalkınma Yolu Zirvesi"nin içeriği de ayrıca istişare edilen projeler hakkında da görüşme yaptik.Bu konuda bize buyuk destek sağlayan sayın bakan yardımcısı OruçBaba İnan'a ve Sayın Millletvekikimiz Muhammed Adak'a teşekkür ediyorum"dedi.

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