Üniversiteli Bursasporlular Derneği’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Oğuz Kemal Turan seçildi.

Türkiye’de 35 farklı şehirde temsilciliği bulunan Üniversiteli Bursasporlular Derneği’nin 7. Olağan Genel Kurulu, Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleşti. Kongreye tek aday olarak giren Oğuz Kemal Turan başkanlığa seçildi. Yüksek katılım ile gerçekleşen toplantıda konuşan Oğuz Kemal Turan, “Derneğimiz 22 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Şehirde ve camiamızda oluşan güzel hava ile birlikte projelerimizle Bursaspor’a ve Bursa’ya faydalı olmaya çalışacağız” dedi.