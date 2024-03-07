SUBÜ öğrencileri Macera Park’ta düzenlenen etkinlikte yükseklik korkularıyla yüzleşirken, sorun çözmeye yönelik yeteneklerini de test ettiler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Spor Bilimleri Fakültesi iş birliği ile Karaman Mahallesi’nde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Macera Park’ta bir etkinlik düzenlendi. SUBÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu öğrencilerinin de destek verdiği etkinlikte öğrenciler Macera Park’ta yer alan zorlu parkurlarda mücadele ederek yükseklik korkularıyla yüzleştiler ve problem çözme yeteneklerini test ettiler. SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğrencilere yönelik kültürel ve sportif faaliyetlerin planlanan takvim doğrultusunda dönem boyunca devam edeceği ifade edildi.