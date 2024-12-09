Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencilerine şehrin güney bölgesine doğru çıkardığı keşifte Kuva-yi Milliye Müzesi, 2. Bayezid Köprüsü’nü ve tarihi Taraklı sokaklarını gezdirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezilerinin konukları bu kez Türkiye’nin dört bir yanından şehre öğrenim için gelen Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri oldu. Yoğun katılımın gösterildiği son gezi programında büyükşehir, gençleri şehrin güney destinasyonunda keyifli bir keşfe çıkardı. Gençlerle birlikte tarihi ve kültürel merkezler ziyaret edildi. İlk rota tarihin izlerini taşıyan Geyve oldu. Burada Alifuatpaşa Kuva-yi Milliye Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler, akabinde 150 metre uzunluğundaki 2. Bayezid Köprüsü’nü gezdi. Programların bir diğer durağında Pamukova Esentepe Seyir Terasını ziyaret eden öğrenciler, Pamukova Ovası’nın eşsiz manzarasını izledi. Şehrin tarihi dokusuna dair birçok eseri yerinde inceleme fırsatı bulan öğrencilerin son durağı ise Taraklı oldu. Tarihi Taraklı evleri, tarihi çınar ağacı, Yunuspaşa Cami ve tarihi hamamı ziyaret eden öğrenciler, Osmanlı dönemi ve Helenistik döneme ait eserlerle ilgili uzman rehberlerden bilgi aldı.