İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelKAM) ve Arel Profesyonel (ArelPRO) tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde Safa Sarı ve Sakiler rüzgârı esti. Kariyer Günleri etkinliğinde birçok sektörü yakından tanıma şansını yakalayan öğrenciler, bununla beraber iş dünyasının önde gelen firmalarına iş ve staj başvurusunda bulundu.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve öğrencileri çeşitli sektör temsilcileriyle bir araya getiren Kariyer Günleri’nin bu sene 14.’sü, İstanbul Arel Üniversitesi Tepekent Kemal Gözükara Yerleşkesi’nde gerçekleşti. Çeşitli sektörlerde adından söz ettiren firmaların öğrencilerle buluştuğu etkinlikte, ünlü komedyen Safa Sarı ve Sakiler Grubu kariyer yolculuklarını öğrencilerle paylaştı. Üniversite öğrencilerine önemli kariyer imkanları sunan Kariyer Günleri’nde, İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı öğrencileri tarafından tasarlanan iş kıyafetleri ve elbiseler, İşmont iş birliğinde düzenlenen defile ile izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Defilenin ardından sahneye çıkan ünlü komedyen ve Oyuncu Safa Sarı ile Sakiler grubu, salona kahkahaya boğarken samimi açıklamaları ile öğrencilerin kariyer yolculuklarına ışık tuttu. Bununla beraber 100’den fazla sektör temsilcisinin stant kurduğu etkinlikte, öğrenciler iş dünyasını yakından tanıma fırsatı bulurken, düzenlenen çekiliş ve mini oyunlarla Kariyer Günleri etkinliğinde doyasıya eğlendi.

“Teorikte gördükleri bilgileri, pratikte uygulama şansları oldu”

Kariyer Günleri’nde düzenlenen defile ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Moda tasarım Program Sorumlusu, Öğretim Görevlisi Dr. Ruşen İnan, “Firma ile iş birliği yaparak ortak bir proje yaptık. Başta çeşitli gruplara ayırdığımız öğrencilerimiz, tasarımlarını tek tek firmaya sundular. Onlar içerisinde küçük revizyonlar yapıldı. Ardından seçilen kıyafetler firmada dikildi. Böylece bu güzel defile ortaya çıktı. Buradaki amaç, sektör ile üniversite iş birliğini kuvvetlendirmektir. Öğrencilerimiz, teorikte gördükleri bilgileri pratikte uygulama ve sunum yapma şansına sahip oldular. Defile güzel geçti, güzel reaksiyonlar aldık” açıklaması yaptı.

Üniversite ile sektör iş birliğinin önemini vurgulayan Dr. İnan, “Öğrencilerimiz, firmalarla temas halinde olursa onlar için çok faydalı olur” dedi.

Kurulan 100’ün Üzerinde Stant İle Kariyer Sorularına Cevap Arıyorlar

Kariyer Günleri için hazırlıkların uzun sürdüğünü ve çok heyecanlı olduklarını belirten Kariyer Merkezi Müdür Yardımcısı İclal Sağanak ise şunları söyledi:

“Misafir firmalarımız var. Safa Sarı ve Sakiler öğrencilerimizle bir araya gelerek karşılıklı paylaşımlarda bulundu. Üniversitenin bahçesinde 100den fazla stant var. Üniversitemizin her bölümü ile firmalarımızı ayrı ayrı eşleştirdik. Öğrencilerimiz bu vesileyle merak ettikleri soruların cevabına oralarda ulaşabiliyor. Sponsor firmalarımız ise öğrencilerimize yönelik çeşitli çekilişler de yapıyor. Böylece biraz da eğlenceli hale geliyor. Öğrencilerimiz burada staj bulmayı amaçlıyor. Ayrıca mezun olacaklar ise iş bulmak için de firmalarla iletişim halinde.”

“Seçtiğiniz bölüm kariyerinizin ilk adımıydı”

Öğrenciler ile sektör temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte açılış konuşması yapan İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Ercan Gegez, kariyer planlaması konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulunarak organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. A.Ercan Gegez; “Kariyerinize ilk adımı üniversiteye girerek attınız. Seçtiğiniz bölüm kariyerinizin ilk adımıydı. Ama asıl şekillendirici adım üniversite yıllarında yaptıklarınızla ortaya çıkıyor. Bugün sizlere tavsiyem, kendiniz için yapabileceğiniz en güzel şey; bütün stantlarla görüşmeniz ve firmalar hakkında bilgi almanız. Burada sağlayacağınız sosyal çevreyi de sonuna kadar kullanmanız. Şunu unutmayın ki üniversiteden mezun olduktan sonra firmalar ayağınıza gelmeyecek. Buralarda görmüş olduğunuz birçok insan yarın öbür gün kolayca ulaşamayacağınız insanlar haline gelecek. Bunun farkında olmanız sizin için çok önemli. Dolayısıyla buralarda kurduğunuz iletişim ve sosyal çevre sizin geleceğinizi şekillendirecek. Bu fırsatı çok iyi değerlendireceğinizi umuyorum. Bu bağlamda size hem üniversite hayatınızın son dönemlerinde hem de iş hayatında başarılar diliyorum.” dedi.

“Genç yeteneklerin sektöre kattığı yenilikçi bir bakış açısına şahit olacağız”

İstanbul Arel Üniversitesi Moda Tasarımı Programı öğrencileri düzenlenen defile hakkında bilgiler veren İşmont CEO’su Gamze Bildirici, İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Moda Tasarımı Programı öğrencilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gamze Bildirici; “Bugün burada geleceğin tasarımcıları ile gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı projeyi kutlamak ve sizlerle paylaşmak için toplandık. İşmont olarak iş güvenliği ve iş kıyafetleri sektöründe öncü bir konumdayız. Kaliteli ürünlerimiz müşteri memnuniyeti yaklaşımımız sayesinde sektörde önemli bir yer edindik. Ancak başarılarımızı daha ileriye taşımak ve geleceğin trendlerine yön verebilmek adına genç yeteneklerle iş birliği yapmanın önemine inanıyoruz. Bu yüzden İstanbul Arel Üniversitesi ile yaptığımız bu proje bizim için çok değerli. Moda tasarım öğrencilerinin fikirleri ve enerjisiyle buluşmak, İşmont’un vizyonunu genişletmek ve yenilikçi bir bakış açısı katmak için önemli bir fırsat oldu.

Bugün burada sadece bir defile izlemeyeceğiz. Aynı zamanda genç yeteneklerin sektöre kattığı yenilikçi bir bakış açısına da şahit olacağız.” şeklinde konuştu.

“Safa Sarı ve Sakiler salonu kahkahaya boğdu”

Defilenin ardından Arel Sahne oturumu ile devam eden Kariyer Günleri’nde, Safa Sarı ve Sakiler grubunun üyeleri Hasan Gözetlik, Yücel Girgin, Serkan Balkan, ArelKAM Müdürü Ayhan Acar’ın sorularını yanıtlayarak kariyer yolculukları hakkında bilgiler verdi. Özel ve kariyer hayatları ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Sakiler ve Safa Sarı, öğrencilerin kariyer yolculuklarına ışık tuttu.

Ünlü oyuncu ve komedyen Safa Sarı’nın zaman zaman yaptığı Yılmaz Erdoğan, Aziz Yıldırım, Erman Toroğlu ve Bülent Ersoy taklitleri salonu kahkahaya boğarken, Sakiler grubu solisti Hasan Gözetlik sevilen şarkılarının bir bölümünü öğrenciler için seslendirdi.

Öğrencilere önemli kariyer imkânları sunan İstanbul Arel Üniversitesi Kariyer Günü etkinliğine, İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Özgür Gözükara, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Ercan Gegez, İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ergül Berber, Prof. Dr. Hüseyin Gün, Prof. Dr. Enver Duran, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bahtışen Kavak, İstanbul Arel Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Kılıçaslan, İşmont CEO’su Gamze Bildirici, firma temsilcileri, akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.