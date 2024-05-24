İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 18 ilde gerçekleştirilen "Kıskaç-17" operasyonlarında 45 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ mensuplarına asla fırsat vermeyeceğiz. Güvenlik güçlerimizin özverili çalışmalarıyla milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini korumak için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik olarak Adana, Adıyaman, Ardahan, Erzurum, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda, 45 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bu operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince gerçekleştirildiğini vurguladı. Şüphelilerin örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içinde aktif oldukları, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, ifade ve teşhislerde isimlerinin geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucunda, çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

1 Haziran 2023 ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında, FETÖ'ye yönelik 5 bin 191 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 8 bin 153 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, yakalananlardan 1518'inin tutuklandığını ve 1751 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti. Yerlikaya X hesabından şu paylaşımı yaptı;