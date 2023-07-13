Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na, pehlivanlara verdiği desteğin yanı sıra Kırkpınar’ın tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkmasından ötürü altın kemer hediye edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırkpınar başpehlivanları 662. Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde Trakya Üniversitesine özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yavuz Sönmez eşliğinde Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gören başpehlivanlardan Nedim Gürel, Semih Turgut ve Tanju Gemici, özel kontenjanlarla Türkiye’de pehlivanlara yükseköğretimin kapılarını açan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na tarihî miras Kırkpınar’a ve ömrünü ata sporuna adamış pehlivanlara verdiği desteklerden ötürü sembolik altın kemer takdim etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, Güreş Federasyonu MHK Sekreteri Metin Şenel, kule hakemleri Ekrem Yavuz ve Sezgin Yüksel ile güreş eğitmeni Ali İmamoğlu’nun da bulunduğu ziyarette pehlivanlara teşekkür eden Rektör Tabakoğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"KIRKPINAR BÜYÜK BİR HAZİNE"

"Türk’ün gücünün kaynağı ve içinde barındırdığı tüm değerlerle maddi ve manevi olarak büyük bir hazine olan Kırkpınar’ın sizin gibi üstün yeteneklere ve cesarete sahip olan sporcuları ile bir arada olmak, benim için büyük bir mutluluk. Sizlerin nazik hediyesi olan bu kemer, sadece bir sembol değil; aynı zamanda sizlerin güreş dünyasındaki başarılarınızı temsil eden bir eser niteliğinde. Her biriniz, güreş sahasında sergilediğiniz üstün performanslarla bizlere ilham verdiniz. Cesaretiniz, disiplininiz, mücadele ruhunuz ve Ata sporumuza bağlılığınızla gençlere rol model oldunuz. Türk’ün ata sporu yağlı güreşimizi yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizin yolunu açık etsin".

Bünyesindeki Kırkpınar Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Tarihi Kırkpınar’a sportif ve kültürel desteğin yanı sıra bilimsel ve akademik anlamda da destek veren Trakya Üniversitesi adına 662’nci randevuda toplam 26 pehlivan güreşti.