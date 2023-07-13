Elindeki siparişi yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye, trafikte tartıştığı şahıs tarafından darp edildi. Tabancanın kabzasıyla başına vurulan kurye yaralandı.

Olay, 11 Temmuz Salı günü saat 20.45 sıralarında Ulus Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletli kurye Tuncer Horuzlu, trafikte servis minibüsündeki F.D. ile F.T. ile tartıştı. Servisten inen F.D. ile F.T.’nin kurye Tuncer Horuzlu’ya küfür etmesi üzerine tartışma büyüdü. Şahıslardan F.T., üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp kabzasıyla Horuzlu’nun ensesine vurdu. Feci şekilde darp edilen genç adam yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Horuzlu’nun ensesine üç dikiş atıldı. Olaya karışan F.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, F.T.’nin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, kuryenin darp edildiği anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

"Burada can vereceğim diye düşündüm"

Siparişi yetiştirmeye çalıştığı sırada olayın yaşandığını söyleyen Tuncer Horuzlu, "Ankara Caddesi güzergahı üzerinden bir tane sipariş almıştık. Siparişe doğru yola çıktığımda bir tane aracın kasten üzerime süratli bir şekilde geldiğini fark ettim. Buna istinaden kenarda durmak için kendimi hemen aracın yanına doğru yanaştırdım. Bayağı da sıkıştırmıştı araç beni. Sonra kendilerine doğru ‘Neden sıkıştırıyorsun?’ dedim. Camı açtı, ‘Hayırdır birader’ diye bir cümle işittim. Buna istinaden kendilerine dönüp ‘Neden yapıyorsunuz?’ dememe kalmadan aracın içinden küfürler, sinkaflı kelimeler duydum. Aile bireylerime hakaretler sonrasında araçtan silahlı olarak bir kişinin indiğini gördüm. Sadece birinin elinde silah vardı diye hatırlıyorum. Silah çekip üzerime doğru namluyu çevirerek bir el tetik düşürdü. Tetik düşürmesinden sonra silah sıktıktan sonra benim elim kolum bağlandı yani. Burada can vereceğim diye düşündüm. Tetik düşürdükten sonra tetiğin düşmediğini ve patlamadığını görünce silahının 2-3 defa daha kurma kolunu çekmeye çalıştı. Namluyu kuramayınca artık üzerime doğru gelip silahın kabzasıyla enseme doğru sert bir şekilde iki, üç defa vurdu. Kafama şu an üç tane dikiş atılmış durumda" diye konuştu.

"Gözümü açtığımda hastanedeydim"

Kurye Tuncer Horuzlu, tekme ve yumruk darbeleriyle dövülüp ağaçlık alana atıldığını belirterek, "Olayı yatıştırmaya çalışan vatandaşların arasında birkaç kişiye de silah doğrultarak, müdahale etmesi engellendi ve ağaçlık alana doğru gelip kafama silah dayayıp, ’Polise gidersen biz aşiretiz, seni bulur öldürürüz’ şeklinde tehditlerde bulundular. Vatandaşlar sağlık ekiplerini aramışlar ve olay yerine polis ile ambulans sevk edilmiş. Sonrasında acile kaldırıldım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Benim sizlerden naçizane ricam şudur; biz hizmet sektöründe faaliyet göstermekteyiz ve size sıcak yemek ulaştırmak için, ekmek parası kazanmak için yola çıkıyoruz. Kurye arkadaşlarımıza karşı daha anlayışlı olmanızı sizlerden rica ediyorum. Bir hata yapabiliriz illaki, hatasız kul olmaz. Bu yüzden bu konuda biraz hassasiyet göstermenizi sizlerden rica ediyorum. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Avukat aracılığıyla yine gerekli mercilere başvurularımızı yaptık. Diğer kurye arkadaşlardan ricamdır. Diğer arkadaşlarımızın canı yanmasın. Arkadaşlarımla beraber beni defnetmeye geliyor olabilirdiniz. Bu nedenle gelecek duruşmada beni kurye arkadaşlarımın yalnız bırakmamasını rica ediyorum" dedi.

"Şüpheli şahıslar delilleri yok etmeye çalışmaktadır"

Konuyla ilgili şikayetlerini bildirdiklerini ve takipçisi olacaklarını ifade eden Horuzlu’nun avukatı Ufuk Cem Yanar ise, "Kurye dağıtımı sırasında bir servis aracı müvekkilimin önünü kesmiştir. Müvekkilim de sözlü tartışmaya girmiş ve şahıs müvekkilime hakaret etmiştir. Akabinde servis aracından silahlı bir şahıs çıkmıştır. Yanında da iki tane arkadaşı çıkmıştır. Müvekkilimize silah kurulup, doğrultulup, tetik düşürülmüştür. Olay çerçevesinde yine aynı şekilde darp eylemi gerçekleştirilmiştir. Müvekkilimizin kafasına silahın kabzasıyla vurulmuştur. Müvekkilimiz yine ağaçlık alana götürülmeye çalışılmıştır. Kafasına silah dayanmıştır. Polis merkezinde ifade sırasında teslim edilen silahın gold rengi kurusıkı olduğu görülmüştür. Kamera kayıtları incelendiğinde ise silahın komple siyah renkte gerçek bir tabanca olduğu ortadadır. Şüpheli şahıslar delilleri yok etmeye çalışmaktadır. Konuyla alakalı Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetimizi bildirdik" şeklinde konuştu.