Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, öğrencilerin çalışmalarına destek olmak amacıyla kapılarını açtığı Süleymanpaşa Sanat ve Tasarım Galerisi'nde düzenlenen sergide, Namık Kemal Üniversitesi Resim Topluluğu'nun özgün kolaj eserleri sergilendi. Tüm aşamaları galeride hazırlanan eserler, ziyaretçilerle buluştu.

“Öğrencilerimizin gelişimini desteklemeye devam edeceğiz”

Öğrencileri desteklemeye devam edeceklerini belirten Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, “Süleymanpaşa Sanat ve Tasarım Galerisi’nin kapılarını öğrencilerin kabiliyetlerine katkı sağlamak amacıyla açtık. Namık Kemal Üniversitesi Resim Topluluğu atölye çalışmalarını da burada yaptı ve güzel bir sergi çalışması ortaya koydular. Genç sanatçılarımız önemli bir iş başardılar. Biz de Süleymanpaşa Belediyesi olarak desteğimizi ortaya koyduk. Öğrencilerimizin gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.