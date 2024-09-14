Kocaeli Büyükşehir, deniz ulaşımında 16 Eylül’den itibaren kış tarifesine geçecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında Kış Sefer Tarifesine geçiyor. Deniz ulaşımında kış sefer uygulaması 16 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Hat 1 İzmit Gölcük, Değirmendere, Karamürsel, Hat 2, Karamürsel – Hereke güzergâhında, Hat 3. İzmit – Gölcük – Derince – T.Çiftlik – Değirmendere güzergâhında ve Hat 4. Gölcük – Derince – T.Çiftlik – Değirmendere arasında gidiş dönüş olarak 16 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren deniz ulaşımında kış tarifesine geçecek. Deniz ulaşımında kış sefer tarifesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin www.kocaeli.bel.tr internet sitesinde Vapur Saatleri linkinden, kdu.kocaeli.bel.tr adresinden ve e-komobil üzerinden takip edilebilecek.