Hayatını kaybeden astsubay için Gemlik Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cemevinde gerçekleştirilen askeri tören ve yapılan duaların ardından Levent Kırdım’ın naaşı omuzlarda taşınarak son yolculuğuna uğurlandı.



Türk bayrağına sarılı tabut başında yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, törende duygusal anlar yaşandı. Cenaze duasının ardından Kırdım, Gemlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kırdım’ın vefatı, Gemlik’te büyük üzüntüye sebep oldu.