Olay, 12 Mayıs günü saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi Taşkızak Tersanesi Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'yı sosyal medya üzerinden takip eden Y.Y., futbolcunun bulunduğu oyun alanına giderek, merdiven başında burnuna yumruk atarak darbetmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi bindiği ticari takside yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişim halinde olduğu İ.B. isimli kadınla Torreira'nın da ilgilenmesi nedeniyle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip ederek alana geldiğini ve sonrasında olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.



Uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi

İfadesine başvurulan Torreira'nın ise söz konusu kadının kız arkadaşı olduğunu, şüpheli hakkında daha önce savcılık aracılığıyla uzaklaştırma kararı aldırdığını ve olayla ilgili şikayetçi olduğunu beyan ettiği belirtildi. Öte yandan, yaşanan arbede sırasında Torreira'nın şoförü olduğu öğrenilen E.S'nin tarafları ayırmak amacıyla şüpheliye müdahalede bulunduğu kaydedildi. Futbolcunun yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık tespit edildiği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca kasten yaralama suçundan bir suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.