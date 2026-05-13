Burhaniye'de, Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği İspanya programından dönen Bahadınlı Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte İlçe Milli Eğitimi Müdürü Bora Zihni'yi ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu 2025 Yılı Konsorsiyumu kapsamında gerçekleştirilen uluslararası hareketlilik faaliyetlerinin ardından proje paylaşım sürecini paylaşmak amacıyla Bahadınlı Ortaokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni'yi ziyaret ettiler. İspanya San De Calasans okulu ile iş birliği içerisinde yürütülen proje çerçevesinde, öğrenci gruplarının hareketliliği ve öğretmenlerin öğretme faaliyetlerine aktif katılımı sağladıklarını, program boyunca katılımcılar, farklı eğitim sistemlerini yerinde gözlemleme, kültürlerarası etkileşim kurma ve akademik iş birliklerini geliştirme fırsatı elde ettiklerini anlattılar' sözlerine yer verildi.

