Uzun süredir ağır bir hastalıkla mücadele eden küçük çocuğun vefatı, Ulreich ailesini derinden sarstı.

Ulreich ve eşi Lisa, kamuoyuyla paylaşmakta tereddüt ettikleri bu acı haberi bir açıklama ile duyurdu. Açıklamada, "Birkaç hafta önce, uzun ve zorlu bir hastalık sürecinin ardından oğlumuz Len’i kaybettik. Bu acı haberi kamuoyuyla paylaşmak bizim için son derece zor bir karardı. Ancak bu adım, ailemiz adına durumumuzu netleştirmek açısından önemliydi. Kızımızla beraber yavaş yavaş yeniden normal yaşantımıza dönmeye çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Aile, Bayern Münih Kulübü başta olmak üzere çevrelerinden gördükleri desteğe özel olarak teşekkür etti. Ulreich çifti, açıklamalarının sonunda medyadan ve kamuoyundan mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi. Açıklamada, “Lütfen daha fazla soru sormaktan ya da açıklama talep etmekten kaçının” çağrısı yapıldı.