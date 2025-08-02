

İnegöl’e bağlı Kırsal Maden Mahallesi Muhtarı Ünal Arkı, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bunalan çocuklar için mahalle içerisinde geçen dereden kepçeyle çalışma yaptırdı. Dere içerisinde mini bir havuz oluşturan muhtar, bu alanda çocukların serinlemesini sağladı.

Çocuklar burada hem gönüllerince eğlendi hem de yüzme eğitimi alma fırsatı buldu. Etkinlikten büyük memnuniyet duyan aileler, çocuklarına böyle bir imkân sağlayan muhtar teşekkür etti.

Kaynak: HABER MERKEZİ