Zeyrek, yazısında "Bana bu fırsatı sunduğu için ‘Teşekkürler Hayat’ diyorum" ifadelerine yer verdi. Metin Yılmaz’ın istifasının ardından, Sözcü'deki ayrılıklara bir yenisi eklenmiş oldu. Zeyrek, "Teşekkürler" başlıklı yazısında gazetedeki altı yılını şöyle özetledi:

"Bütün kalbimle yazıyorum:

Geçen o altı yıl içinde kendimi bu büyük Sözcü ailesinin bir ferdi olarak hissettim.

Meslek hayatımın en özgür günlerini yaşadım.

Katıldığım TV programlarında, konferanslarda, söyleşilerde, toplantılarda ismimin önüne 'Sözcü Yazarı' ifadesinin konulmasından gurur duydum.

Birlikte çalıştığım büyük gazetecilerin rehberliği yolumu aydınlattı.

Çok kıymetli dostlar edindim.

Beni bu büyük camiayla buluşturan Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'a, gönül rahatlığıyla "dostlarım" diyebileceğim meslektaşlarıma ve en önemlisi beni bağrınıza bastığınız için siz Sözcü okurlarına teşekkür ediyorum.

Bir de bana Sözcü'de altı yıl çalışma fırsatı sunduğu için 'Teşekkürler Hayat' diyorum.

Başka mecralarda görüşmek dileği ile...

Her zaman gerçekle ve sevgiyle kalın."