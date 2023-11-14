Görev yaptığı Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını kedilere açan ve videolarıyla sosyal medyada beğeni toplayan imam Mustafa Efe, Mekke'de zor anlar yaşadı.

AYAKLARINDAN KELEPÇELENDİ

İmam Mustafa Efe, Umre ziyareti için gittiği Mekke'de Gazze ve Filistin sözcüklerini kullandığı için gözaltına alındığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir video paylaşan İmam Efe "Şu an Mekke'de Filistin ve Gazze kelimelerini söylediğimiz için gözaltındayız." ifadelerini kullandı. Efe daha sonrasında ayakları kelepçelenmiş haldeki fotoğrafını da takipçileriye paylaştı.