Cezaya yol açan süreç, Adidas'ın Türkiye'de satılan ‘Samba OG’ model ayakkabılarında, ürün içeriğinde domuz derisi kullanıldığına dair bir tespitle başladı. Şirketin Türkiye'deki satış sayfasında, ürün açıklamasında 'doğal deri' ifadesine yer verildiği ancak domuz derisinin kullanıldığına dair herhangi bir bilgiye yer verilmediği belirlendi.

Kurulun değerlendirmesine göre, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği gereği, reklamı yapılan bir ürünün içeriğinde toplumun genel dinî hassasiyetlerine ters düşen bir bileşen kullanılıyorsa, bu durumun reklamlarda açıkça belirtilmesi gerektiği vurgulandı.

FİRMA SAVUNMA YAPMADI

Reklam Kurulu, ürünün içeriğiyle ilgili daha fazla bilgi almak amacıyla müşteri hizmetleri biriminden detaylı açıklama talep etti. Ancak, Adidas’tan “üründe domuz derisi olup olmadığı hakkında bilgi verilemeyeceği” yönünde bir açıklama alındı ve bu iddiaların araştırılması için firmadan savunma istendi. Adidas, 14 Kasım 2024’te kendisine gönderilen yazıya cevap vermedi.

Kurul, şirketin ispat yükümlülüğünü yerine getirmediğini tespit etti. Reklam Kurulu, firmanın Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı tanıtım yaptığına karar vererek, firmaya 550 bin 59 lira idari para cezası ve söz konusu reklamların durdurulması yönünde ceza verdi.