Ahmet Uğurlu, 71 yaşında vefat etti. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Uğurlu'nun vefatını X hesabından "Gençlik kahramanımızdı, mekanı cennet olsun" mesajıyla duyurdu.

Ahmet Uğurlu Kimdir?

1952 yılında Konya'da doğan Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Ahmet Uğurlu, kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun ağabeyiydi. Tiyatro sahnelerinde ve sinema ekranlarında birçok projede yer alan Uğurlu, "Tabutta Rövaşata" filmindeki performansıyla büyük bir çıkış yakaladı.

Bu filmdeki rolüyle, 33. Altın Portakal Film Festivali başta olmak üzere, 1997 Selanik Film Festivali, 9. Ankara Uluslararası Film Festivali ve Türk Eleştirmenleri Birliği tarafından "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

Ahmet Uğurlu, "Eşref Saati", "Döngel Kârhanesi", "Yol Ayrımı" gibi yapımlarda da rol aldı. Son olarak "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinde izleyicilerle buluşan usta oyuncu, 2017 yılında oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı.