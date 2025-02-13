Ünlü oyuncu Eray Demirkol rol aldığı 'Deli Yürek', 'Süper Baba' ve 'Ekmek Teknesi' gibi yapımlarla adından söz ettirmişti. Eray Demirkol Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan oyuncu babası Eray Demirkol’un hayatını kaybettiğini duyurdu.
Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşan Demirkol, “Babalar ölmez…” notunu düştü. Sosyal medyada başsağlığı mesajları yağdı.
Ergun Demirkol'un cenazesi Esenkent Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Kaynak: Demokrat gazetesi