Aksiyon filmlerinin tanınmış ismi Taylor Wily, 56 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü, Hawaii Five-0 dizisinin yeniden çekileceği sırada yaşandı.

CBS News tarafından doğrulanan bilgiye göre, Wily'nin avukatı ölüm nedeni hakkında detay vermedi. Oyuncunun ani ölümü, yapımcı Peter Lenkov'u da derinden sarstı. Lenkov, Instagram'da Wily ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygularını şu sözlerle ifade etti: "Yıkıldım. Kalbim kırıldı. Birkaç gün içinde daha fazla hissedeceğim şeyleri yazacağım. Şu an çok zor. Sen ailedensin. Ve seni her gün özleyeceğim değerli kardeşim."

Taylor Wily, kariyerine 1980 yılında sumo güreşçisi olarak başladıktan sonra sakatlıklar nedeniyle sporu bıraktı ve oyunculuğa yöneldi. Hawaii Five-0 ve Magnum PI gibi dizilerde Kamekona Tupuola karakterini canlandırarak geniş bir hayran kitlesi edindi.