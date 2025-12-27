Meteorolojiden gelen kar uyarısının ardından Gebze Belediyesi tüm birimleriyle alarma geçti. 425 personel ve 73 araçla sahada görev yapacak ekipler, ana arterler, hastane yolları ve kamu kurumlarının bulunduğu bölgelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından Gebze Belediyesi, tüm birimleriyle alarma geçti. Karla mücadele hazırlıklarını tamamlayan ekipler sahaya çıkarken, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de çalışmaları yerinde inceledi ve yürütülen hazırlıklar hakkında bilgi aldı. Hazırlık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kış şartlarına karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, 'Meteorolojiden gelen kar uyarısıyla birlikte ekiplerimizi anında harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın günlük hayatının olumsuz etkilenmemesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 425 personelimiz vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre görev yapacak. Ekiplerimiz kesintisiz şekilde çalışmalarını sürdürecek' dedi.

73 araç ve iş makinesiyle sahada

Karla mücadele kapsamında sahada görev alacak araç ve ekipmanlara ilişkin bilgi veren Başkan Büyükgöz, '7 tuzlama robotu, 14 beko loder, 2 greyder, 15 kamyon, 9 kamyonet, 1 bobcat, 2 mini tuzlama aracı ve 23 adet çift kabinli araç olmak üzere toplam 73 araç ve iş makinemizle hazır durumdayız. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına 6 bin ton tuz stoğumuzu hazır bulunduruyoruz' ifadelerini kullandı.

Karla mücadelede öncelikli güzergahların ana arterler, hastane yolları ve kamu kurumlarının bulunduğu bölgeler olacağını belirten Başkan Büyükgöz, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, 'Olumsuzluk durumunda belediyemizle iletişime geçilmesini rica ediyorum. Gebze Belediyesi olarak kış şartlarına karşı sahadayız ve görevimizin başındayız' dedi.