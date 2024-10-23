56 yaşında hayatını kaybeden Temel, "Acı Hayat", "Aşk ve Günah", "Ezel" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi önemli projelerde rol almıştı. Bugün kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılan Temel'in vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Vakfın yayımladığı mesajda, "Oyuncu Tekin Temel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

TEKİN TEMEL KİMDİR?

Tekin Temel, 24 Haziran 1968 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. 1995 yılından itibaren televizyon dizilerinde yer almaya başlayan Temel, Türk televizyonunun önemli yüzlerinden biri haline geldi.