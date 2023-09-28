Cihangir'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu bir kafede gerçekleşen silahlı saldırıda korkunç bir olay yaşandı. Saldırı, saat 11:45 sularında meydana geldi. Cihangir'deki Defterdar Yokuşu sokakta bulunan kafede oturan Ayhan Yılmaz'a 5-6 el ateş edilerek silahlı bir saldırı gerçekleşti. Saldırganın açtığı ateş sonucunda, kafede bulunan Sabriye B. ve Fahri T. adlı kişiler de yaralandı.

Ayhan Yılmaz belinden, Sabriye B. ve Fahri T. ise bacaklarından yaralandılar. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi ve yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye nakledildi.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Saldırının nedeni ve saldırganın kimliği hakkında detaylar ise daha fazla soruşturma gerektiriyor.