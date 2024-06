Sanayicilerin seslendirdiği ‘Gel Hadi Gel’ rap şarkısı ile gençleri meslek liselerine çağıran BOSİAD, şimdi de meslek liselerinin ülkenin can damarı olduğuna vurgu yapan bir video klip daha çekti. Durmak üzere olan kalbin yeniden atmasıyla başlayan klipte, sanayiciler fabrikalarındaki makine ve ekipmanlarla Ayten Alpman’ın ‘Memleketim’ şarkısını enstrümantal olarak seslendirdi.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD), ‘meslek lisesi memleket meselesi’ mottosuyla yürüttüğü mesleki eğitime dikkat çekme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce, sanayicilerin seslendirdiği ‘Gel Hadi Gel’ rap şarkısı ile gençleri meslek liselerine çağıran BOSİAD, şimdi de meslek liselerinin ülkenin can damarı olduğuna vurgu yapan bir video klip çekti. Durmak üzere olan kalbin yeniden atmasıyla başlayan klipte, sanayiciler fabrikalarındaki makine ve ekipmanlarla Ayten Alpman’ın ‘Memleketim’ şarkısını enstrümantal olarak seslendirdi. Klip, BOSİAD’ın Milli Eğitim Bakanlığı ile 2019 yılında imzaladığı Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği Protokolü ile hamiliğini üstlendiği Bursa OSB içerisinde yer alan Atatürk MTAL’in mezuniyet töreninde ilk kez gösterime girdi.

Mezuniyet töreninde konuşan BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, mesleki eğitimin önemini vurgulamak için her türlü fırsatı değerlendirdiklerini belirterek, “Mesleki eğitim Türkiye ve sanayi şehri Bursa için çok önemli. Son yıllarda hep üniversite eğitimi özendirildi ve 207 üniversiteye ulaşıldı. Birçok da üniversite mezunu iş bulamayan genç oluştu. Şu anda en çok meslek lisesi mezunu işçi aranıyor. Endüstri meslek lisesi sayısının daha da artması lazım ki sanayimiz sürdürülebilir hale gelsin. Dolayısıyla biz öğrencilerimizi her fırsatta motive ediyoruz. Yeni öğrencileri de endüstri meslek liselerine teşvik etmek istiyoruz. Bunun önemini ortaya çıkarmak için bir klip hazırladık. Hem öğrencilerin hem de Türkiye’nin geleceği için meslek liseleri çok önemli. Bunu her fırsatta gündeme getirmeliyiz” dedi.

‘Ara eleman’ yerine ‘aranan eleman’ tabirini kullandıklarını önemle vurgulayan Çağan, “Bizim sanayide çalışacak mavi yakalı ve genç yaşta eğitilmiş el melekelerine sahip elemana ihtiyacımız var. Çocuklar üniversite mezunu oldukları zaman farklı bir kimlik elde ediyorlar, aynı şartlarda çalışmak isteseler bile 4 sene sonra geriye dönüp çalışmak çok zor. Aynı zaman da istemiyorlar da. Çünkü gençken alıştığınız bir şeyi devam ettirebilirsiniz. Bizim hiçbir vardiyamız bugün dahi tam kapasite mavi yakalıyla çalışamıyor. Çünkü yok, bulunmuyor. Bu yeteneklere ihtiyaç var ve Türkiye Ortadoğu, Rusya ve Avrupa’nın çok iyi bir fasoncusu. Ama biz bunu yapacak kalifiye eleman bulamazsak bu gerçekleşmeyecek” diye konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş da kendisinin de Atatürk MTAL’den mezun olduğunu dile getirerek, “Bu okula yaklaşık 40 yıl önce kaydoldum ve bugün benim için çok anlamlı. Bu okulun bir diğer özel tarafı sanayinin içerisinde olan Türkiye’deki sayılı okullardan birisi. Yaklaşık 42 yıldır mezun veren bir okuluz. Son yıllarda mesleki eğitimin öneminin farkına varıldığında özel sektör ve bakanlık olarak çok güzel iş birlikleri gerçekleştirdik. Özellikle BOSİAD ile birlikte bu okula işverenin doğrudan temas etmesi ile birlikte eğitim öğretim kalitesinde çok ciddi bir gelişme oldu. Çocukların iş insanlarını kendi içlerinde görüyor olması öğrencilerin mesleki eğitime olan taleplerini de arttırdı. Bursa, Türkiye genelinde mesleki eğitim düzeyinin üst sıralarda olduğu bir şehir. Meslek lisesi mezunu öğrencilerinin istihdam oranı da oldukça yüksek. Yaklaşık 60 bin civarında öğrencimiz var. Her yıl 15 bin civarında öğrenci mezun ediyoruz. Mezun olan öğrencilerin yüzde 70’i kendi alanında istihdam ediliyor” dedi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Pınarlı ise, çok geniş imkânları içinde barındıran bir okul olduklarını vurgulayarak, “Özellikle 2015’ten sonra çok iyi bir ivme kazandı. 2020 sonrası proje okulu olması hasebiyle de BOSİAD tarafından desteklenmiş bir okul. Her zaman Bursa OSB ve BOSİAD yönetimi okula tam destek sağlıyor. Bugün 250 öğrenci, mezun olarak hayata atılacak. Velilerimiz gerçekten donanımlı bir eğitim istiyorlarsa bizim okullarımız burada hazır bekliyor. Yeter ki çocuklarımız gayret etsinler biz onların önünü açarız” ifadelerini kullandı.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin hep birlikte kep atmasıyla sona erdi.