Bakanlık, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik denetimlerine devam ederken, hileli ürünler listesini de güncelliyor. Bugün açıklanan listede, Diyarbakır’da faaliyet gösteren Yöresel Çermik Peynircilik firmasının sosyal medya üzerinden satılan tulum peynirinde mevzuata aykırı maddeler bulundu. İncelemede, peynirde bitkisel yağ ve netamisin kullanıldığı belirlendi. Çermik Peynircilik hakkında “ŞikayetVar” platformunda da çok sayıda olumsuz geri bildirim olduğu görüldü.

Şikayetlerden bazıları şöyle:

"Yöresel Çermik Peynircilik'ten aldığım tulum peyniri çok kötüydü, yenilecek gibi değildi. Videolarda gösterilenle alakası yoktu."

"Sipariş ettiğim peynirler aşırı tuzluydu, az tuzlu diye aldık ama neredeyse hiç yenmiyor. Yağ oranı da neredeyse yok gibi."

Listeye eklenen bir diğer ürün ise Mersin'de Çırpır Doğal Köy Ürünleri firmasına ait. Yapılan incelemede firmanın zeytinyağında tohum yağı kullanıldığı ve ürünün sahte olduğu tespit edildi.