İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müziği icra eden ve Heijan takma adıyla bilinen D.T. ile BIG olarak tanınan S.I. ve CAC lakaplı Ş.T.'nin, sosyal medya ve müzik sektörü aracılığıyla organize suç örgütleri adına faaliyet gösterdiği iddiasını tespit etti. Bu şüphelilerin ürettikleri rap şarkılarını örgüt üyeleri arasında sembolik bir değere sahip olarak paylaştığı ve böylelikle suç örgütünün tanıtımını yaptığı belirlendi.

Rap sanatçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Heijan, BIG ve CAC olarak bilinen üç şüpheli 'suç ve suçluyu övme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis ekipleri, şarkıcıların video kliplerinde uzun namlulu silahlar kullandığını tespit ederek bu durumu delil olarak sundu. Yapılan operasyonla birlikte, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda iki adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra, şüphelilerin ifadeleri alındı ve ardından savcılığa sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilere, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.