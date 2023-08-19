Orhangazi ilçesine bağlı Bursa'nın Gedelek Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir genç silahla yaralandı ve mahalle muhtarı tutuklandı.

Olay, köy kahvesinde gerçekleşti. Koyunculuk işiyle uğraşan 29 yaşındaki Uğur Demirel, arkadaşlarıyla sohbet ederken iddiaya göre mahalle muhtarı Mehmet Dönmez geldi ve genç adamla tartışmaya başladı. İddiaya göre, mahalle sakinlerinin bahçelerine giren koyunlar nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonrasında muhtar Mehmet Dönmez, elindeki silahı çekti ve Uğur Demirel'e üç el ateş etti. Uğur Demirel, bacaklarından vurularak yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç adam, tedavi altına alındı.

Mahalle muhtarı Mehmet Dönmez ise olay yerinden ayrılarak jandarmaya teslim oldu. Jandarma tarafından alınan ifadesinin ardından Dönmez, Orhangazi Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Mehmet Dönmez, yapılan değerlendirmelerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silahla yaralama olayı, Orhangazi ilçesinin Gedelek Mahallesi'nde yaşanan anlaşmazlık sonucu meydana geldi ve tutuklanan şüpheli, adli makamlarca cezaevine gönderildi.