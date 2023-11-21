Ünlü şarkıcı Shakira, dünya genelinde vergi kaçırdığına dair suçlamaları kabul ederek toplamda 2,9 milyon dolarlık bir ceza ve 8 yıl 2 ay hapis cezasıyla yargılandı. 2023'ün en konuşulan isimlerinden biri haline gelen Shakira, Gerard Pique'nin ihaneti ve vergi kaçırma suçlamalarıyla adını sıkça duyurdu. Kolombiyalı şarkıcı, İspanya'da kendisine yöneltilen vergi kaçırma iddialarıyla ilgili davada suçlamaları kabul edip anlaşma yoluna gitti.

Suçlamaları Kabul Etti!

Son dönemde özel hayatındaki zorluklarla gündemde olan ünlü Kolombiyalı sanatçı Shakira, vergi kaçırma suçlamalarını itiraf etti. İspanya'da vergi kaçırdığı iddia edilen şarkıcının davası, bugün Barselona İl Mahkemesi'nde başladı ve geniş bir basın grubu tarafından takip edildi. Davaya dair mahkeme kaynaklarından alınan bilgilere göre Shakira'nın İspanya'da yaşadığı dönemde, 2012 ile 2014 yılları arasında maliyeden 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlandığı belirtildi. Kolombiyalı şarkıcı, 2,9 milyon euroluk cezayı ödemeyi kabul ederek anlaşma yoluna gitti. İlk planda 117 kişilik tanık listesine sahip davada 12 duruşmanın yapılması planlanıyor.