Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü bilinen usta yönetmen Osman Sınav'dan acı haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi unutulmaz projelere imza atan usta ismin ismin cenaze detayları henüz paylaşılmadı.

Tedavi gören usta yönetmeni geçen aylarda dün Kurtlar Vadisi’nde beraber çalıştığı Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti.

OSMAN SINAV KİMDİR?

1956 yılında Burdur’da doğan Sınav, sanat eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladı. Özellikle 1990’lı ve 2000’li yıllarda yönettiği dizilerle geniş kitlelere ulaşan Sınav, Türk televizyon tarihinde derin izler bıraktı. Kariyerine reklam filmleriyle başlayan ünlü yönetmen, daha sonra televizyon ve sinema projeleriyle adından söz ettirdi. Onun imzasını taşıyan yapımlar, dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer aldı.

Sınav, sadece yönetmenliğiyle değil, yapımcı kimliğiyle de pek çok başarılı projeye katkı sundu. Türk televizyonunun en kült dizilerinden biri olarak kabul edilen “Deli Yürek”, 1998’de yayın hayatına başlamış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ardından “Ekmek Teknesi” ile sıcak mahalle hikâyelerini ekranlara taşıyan Sınav, “Kurtlar Vadisi”nin ilk sezonundaki yönetmenliğiyle de büyük ilgi görmüştü.