Büyükçekmece’de bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan ünlü market zinciri Migros’ta ekmek reyonları arasında bir böceğin gezdiği görüldü. Mide bulandıran o görüntüler bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece’de bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan ünlü market zinciri Migros’ta yaşandı. İddiaya göre, alışveriş merkezi içerisindeki marketin unlu mamuller satış reyonundaki ekmeklerin arasında bir böceğin gezdiği görüldü. Marketteki bir vatandaş durumu fark ederek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o mide bulandıran görüntülerde, reyondaki ekmeklerin arasında böceğin gezdiği görülüyor.