Ünlülere uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan aralarında oyuncu Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncusu Doğukan Güngör'ün de bulunduğu 26 şüphelinin savcılık işlemleri bitti. 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli'nin de arasında olduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

19 TUTUKLAMA TALEBİ

Dün Adli Tıp Kurumuna götürüler kan ve saç örneği veren şüpheliler bugün sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. 19 şüpheli tutuklama talebiyle, 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Doğukan Güngör Tutuklandı mı?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Cern Yıldırım ve Saniye Deniz, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.