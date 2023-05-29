Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi koordinesinde kentin dört bir yanında açılan üretici kadın stantları, bu kez de Tarsus Kültür Park ile Yoğurt Pazarı’nda kuruldu.MERSİN (İGFA) - Yoğurt Pazarı’nda kurulan stantlarda; Hatay’ın meşhur lezzetlerinden Tarsus’un Karakuş tatlısına, Gülnar’ın nohudundan Mut’un zeytinyağına, bal ürünlerinden hediyelik eşyalara kadar birçok el emeği ürün Mersinlilerle buluşturuldu.

“El emeği ürünlerimiz, bu stantlarda görünür oluyor”

Daha önce başka noktalarda kurulan kadın üretici stantlarında da yer aldığını söyleyen Zübeyde Şahin, “Yoğurt Pazarı’ndayız. Evde ürettiğimiz ürünlerimizi getiriyoruz. Doğal ekşi mayalı ekmek yapıyorum, börek yapıyorum. Vahap Bey’e çok teşekkür ediyoruz, bizden desteklerini esirgemiyor her anlamda. Bütün üreten kadınlarımızın yanında oluyor. El emeğimiz bu stantlarda görünür oluyor” dedi.

6 Şubat’ta Hatay’dan Mersin’e geldiklerini anlatan Milya Fırsatbul, birçok farklı arıcılık ürünü ile stantta yerini aldı. Fırsatbul, “Bize 6 Şubat’tan bu yana kapılarını açan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, kadınları destekleyici bu tür stantlar açtığını çok iyi bildiğim için, ‘bir gün ben de Antakya’dan Mersin’e geleyim ve bu stantlarda yer alayım’ diyordum. Gerçekten de kadını her zaman ön planda gören bir belediyecilik anlayışını görüyorum” diye konuştu.

Hatay’dan gelen Vesile Gülen ise, Hatay’ın lezzetleri olan el emeği ürünlerini Mersinlilerle buluşturuyor. Gülen, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kendileriyle çok ilgilendiğini belirterek, “Hatay’dan depremzede olarak geldik. Hatay’ın ürünlerini, lezzetlerini burada üretip satıyoruz. Allah razı olsun ilgilendiler” dedi.

“Çocuklarım için doğal ürünlere rahatlıkla ulaşabilme şansım oluyor”

Stantları gezen vatandaşlardan Pınar Erdaş, “İşe gidiyordum, her zaman yolumun üstü ve genelde bu aktiviteye hep denk geliyorum. Çocuklarım için doğal ürünlere rahatlıkla ulaşabilme şansım oluyor. Alternatif değişik ürünler gelmişti, o da hoşuma gittiği için alışveriş yaptım” dedi. Büyükşehir’in kadın üreticileri desteklemesini beğeniyle karşılayan Erdaş, “Sesimizin daha çok duyulması gerekiyor. Daha fazla mecrada yer alabilmemiz için, böyle etkinliklere daha fazla yerde ulaşmamız gerekiyor” dedi.

Edibe Avcı, “Çok güzel, tertemiz. Kadınları tebrik ediyorum. Çok güzel ürünler yapıyorlar. Başarılar dilerim. Desteklenmek, bir anne için ve bir kadın için çok güzel” dedi.

Taksici esnafı Ziya Şat, “Buradaki etkinlikleri beğeniyorum. Mersinlilerin de gelip görmesini istiyorum. Böreğinden tutun da balına, hububatına, zeytinine kadar çok güzel ürünler var” ifadelerine yer verdi.

Üretici kadınların bir standı da Tarsus’ta kuruldu

Tarsus Kültür Park’ta kurulan üretici kadın stantlarında ise; Tarsus’a özgü iğne oyasından el emeği diğer örgü ürünlere, limon dondurmadan yine yöreye has kokulu çöreğe, karakuş tatlısından leziz mamullere kadar onlarca yiyecek bulunuyor.

Tarsus’a özgü limon dondurması imal eden ve ilk kez üretici kadın stantlarında yer alan Semra Korkmaz, “Çok güzel geçti. Limon dondurması satıyorum. Arkadaşlarla tanıştığıma memnun oldum” diye konuştu.

Yine stantlarda ilk kez yer alan kadın üreticilerden Leyla Sevilmiş , “Tarsus’a özgü biberlimiz var. Yaprak sarması, sarımsaklı köfte, biber dolması yaptım. Herkesi bekliyoruz. Tüm Tarsusluları ürünlerimizi tanımaya ve tadına bakmaya beklerim” dedi.

Yöreye özgü diğer yiyecekler arasında yer alan kokulu çörek ve mamul yapıp satan Sibel Oğur da, “Severek yapıyorum bu işi. Büyükşehir Belediyesi’nin kurmuş olduğu bu stantlarda ürünlerimi sunmak bana çok zevk veriyor. Burada ürünleri satıyoruz, satışlarımız güzel. Bize ek katkı oluyor” ifadelerini kullandı.