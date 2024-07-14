Son yıllarda oldukça rağbet gören yenidoğan sünnetinin faydalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Saygı Hastanesi Üroloji Hekimi Op. Dr. Arif Mete Ergen, “Yenidoğan dönemi vücudumuzun hücre yenileme ve gelişme kapasitesinin en yüksek olduğu dönemdir. Sağlıklı bebekte yapılan yenidoğan sünneti çok daha hızlı bir şekilde iyileşir. Sünnet derisindeki damarlar çok küçük olduğundan belirgin bir kanama hemen hemen hiç görülmemektedir. Psikolojik travma oluşturmaz” dedi.

Saygı Hastanesi Üroloji Hekimi Op. Dr. Arif Mete Ergen, son dönemde oldukça rağbet gören yenidoğan sünnetine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Arif Mete Ergen, “Penisin uç kısmındaki sünnet derisinin kesilip çıkarılması şeklinde tarif edilebilecek olan sünnet bin yıllardır uygulanan bir gelenektir. Toplumumuzda dini inanç ve gelenekler nedeni ile uygulanan sünnet; korkularıyla, törenleriyle, hediyeleriyle çocuğun dünyasında önemli bir yer tutar. Sünnetin uygulanmasındaki yanlış tutumlar, sünnet hataları, çocuğun duygusal gelişiminde olumsuz etkiler bırakabilir. Bu nedenle sünnetin tören kısmına verilen önem kadar tıbbi ve ruhsal yönlerine de eğilmek gerekir” dedi.

“En uygun dönem yenidoğan yani ilk 1 aylık dönemdir”

“Yenidoğan sünneti, bebeklerde idrar yolu riskini azaltmada etkili bir yöntem olarak görülmektedir” diyen Ergen, “Bilimsel çalışmalara göre sünnetsiz bebekler sünnetli bebeklere göre idrar yolu enfeksiyonuna 8-10 kat fazla yakalanmaktadır. Sünnet her yaşta yapılabilir ama en uygun dönem yenidoğan yani ilk 1 aylık dönemdir. Yenidoğan dönemi vücudumuzun hücre yenileme ve gelişme kapasitesinin en yüksek olduğu dönemdir. Sağlıklı bebekte yapılan yenidoğan sünneti çok daha hızlı bir şekilde iyileşir. Sünnet derisindeki damarlar çok küçük olduğundan belirgin bir kanama hemen hemen hiç görülmemektedir. Psikolojik travma oluşturmaz” ifadelerini kullandı.

Ergen, yenidoğan sünnetinin lokal anestezi ile yapılabildiğini söyleyerek, “Daha ileri yaşlarda yapılan sünnetlerde ise çocuğun duygusal gelişiminde olumsuz etkiler bırakmaması için genel anestezi ile yapılmalıdır. Lokal anestezi kullanıldığı için bebeğin aç kalmasına gerek yoktur ve işlemden hemen sonra besleme yapılabilir. İşlem yaklaşık 15 dakika kadar sürmektedir, pansuman gerektirmez. Bebeğin bezi hemen bağlanabilir. Konulan dikişler kendiliğinden eriyip düşer ve alınmaları gerekmez. Yenidoğan sünneti; steril şartlarda, cerrahi prensiplere uyularak deneyimli bir uzman tarafından yapıldığında oldukça basit ve risksiz bir operasyondur” şeklinde konuştu.